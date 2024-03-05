Отходы на территории бывшего совхоза “Горняк” горели в Черемхово 5 марта

Утром 5 марта город Черемхово заволокло дымом. Об этом еще в 9 часов сообщил мэр Вадим Семенов. К двум часам дня в ГУ МЧС по региону сообщили, что это горели растительные отходы на территории бывшего совхоза “Горняк”.