Овчинский сообщил о начале строительства дома по реновации в Люблине

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский сообщил, что на юго-востоке Москвы, в районе Люблино, стартовали подготовительные работы под строительство ЖК по программе реновации .