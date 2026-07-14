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Овчинский сообщил о начале строительства дома по реновации в Люблине

Овчинский сообщил о начале строительства дома по реновации в Люблине

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский сообщил, что на юго-востоке Москвы, в районе Люблино, стартовали подготовительные работы под строительство ЖК по программе реновации .

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