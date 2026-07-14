Овчинский сообщил о начале строительства дома по реновации в Люблине

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский сообщил, что на юго-востоке Москвы, в районе Люблино, стартовали подготовительные работы под строительство ЖК по программе реновации .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии