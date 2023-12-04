Юрист Попов заявил, что заставить такси подешеветь нельзя

Доцент кафедры частного права Государственного университета управления Владимир Попов заявил, что предотвратить подорожание услуг такси или заставить перевозчиков снизить тарифы административными мерами невозможно, передает агентство "Прайм".
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