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И тут Путин виноват! В диктатуре Зеленского приказано винить Кремль

И тут Путин виноват! В диктатуре Зеленского приказано винить Кремль

Политнавигатор На Украине невозможно провести выборы совсем не из-за того, что Владимир Зеленский и его проворовавшееся окружение цепляются за власть, используя боевые действия как оправдание для узурпации власти.

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Комментарии
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Александр Гранков
Тугодумы, долго искали подходящую мотивировку.
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6 час.
АБ
Александр Б
Лавров не при чем. Говорю я. Дебилы, блядь. Добавляю: Курвы.
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2 час.
Надежда
Больше всего на свете зеленая мерзость боится, что не сможет снова посадить свою задницу оскотинившегося клоуна на &quot;трон короля&quot;!
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1 час.

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