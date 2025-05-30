На строительство дорог в новых регионах РФ правительство направит 7,6 млрд руб.

Правительство выделило средства на ремонт дорог в новых регионах России. Так, в 2025 году Донецкой и Луганской народным республикам, а также Запорожской и Херсонской областям направят более 7,6 млрд рублей на восстановление региональных, межмуниципальных и местных дорог, а также городских улиц.