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Российские дроны «Герань-2» поразили объекты противника в Киевской области

Российские дроны «Герань-2» поразили объекты противника в Киевской области

Ранним утром по объектам на подконтрольных киевскому режиму территориях наносятся удары. По последним сведениям, активно применяются барражирующие боеприпасы «Герань-2».

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