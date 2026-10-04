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Невролог рассказала, как отсрочить болезнь Альцгеймера

Невролог рассказала, как отсрочить болезнь Альцгеймера

Болезнь Альцгеймера сложно полностью предотвратить или вылечить, но можно существенно отсрочить, в том числе с помощью народных методов, принципа «используй или потеряешь» и даже куркумы, рассказала в беседе с РИА Новости врач-невролог, профессор Рена Исмаилова.

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