Невролог рассказала, как отсрочить болезнь Альцгеймера

Болезнь Альцгеймера сложно полностью предотвратить или вылечить, но можно существенно отсрочить, в том числе с помощью народных методов, принципа «используй или потеряешь» и даже куркумы, рассказала в беседе с РИА Новости врач-невролог, профессор Рена Исмаилова.