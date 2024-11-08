Граждане США ищут страну для переезда

Граждане США начали массово искать информацию о переезде в Канаду, Австралию и Новую Зеландию уже после появления первых exit poll, из которых можно было сделать вывод о возможной победе Дональда Трампа на президентских выборах, передают западные СМИ.
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