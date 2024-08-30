В уральских горах объявился «призрак чернолесья»

В лесах под Златоустом расцветает редкий цветок. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», свое прозвище – призрак чернолесья – зацветающая сейчас в заповеднике гнездовка обыкновенная получила за белесую окраску.