Памфилова назвала Японию холопом американского диктата из-за санкций против ЦИК

Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова назвала Японию «холопом американского диктата» из-за санкций, наложенных Токио на членов и сотрудников избирательной комиссии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии