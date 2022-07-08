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Назван способ вернуть часть средств из пенсионных накоплений

Назван способ вернуть часть средств из пенсионных накоплений

Лучшие новости — Директор Мошляк заявил о праве получить до 15,6 тысячи рублей за внесенные в НПФ средства Коммерческий директор АО «НПФ Эволюция» Олег Мошляк рассказал, как вернуть часть средств, внесенных в негосударственные пенсионные фонды.

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