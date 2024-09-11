Прокурор Парижа: дело против Дурова является показательным в борьбе с киберпреступностью

Бизнесмен полностью соблюдает условия судебного надзораДело против основателя Telegram Павла Дурова является показательным в плане борьбы с киберпреступностью, заявила прокурор Парижа Лор Бекко в эфире радиостанции RTL.
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