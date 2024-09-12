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"Это был мой последний концерт в России. Встретимся в другой жизни". Орбакайте сняла маску

"Это был мой последний концерт в России. Встретимся в другой жизни". Орбакайте сняла маску

Ну вот и всё. Дама приняла решение, дама больше петь у нас не будет.

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