“Крещение огнем” Анджея Сапковского – тема новой, уникальной монеты в серии WitcherВ рамках сотрудничества с Анджеем Сапковским, начатого несколько лет назад, монетный двор Гданьска отчеканил еще одну монету по мотивам серии романов о ведьмаке Геральте.