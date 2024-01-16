“Крещение огнем” Анджея Сапковского – тема новой, уникальной монеты в серии WitcherВ рамках сотрудничества с Анджеем Сапковским, начатого несколько лет назад, монетный двор Гданьска отчеканил еще одну монету по мотивам серии романов о ведьмаке Геральте.
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