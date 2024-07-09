Если в Крыму гражданских нет, значит в Киеве тоже...

Уже даже в Польше всем известно, что по детской больнице Киев лупанул своей ракетой ПВО а попытался свалить на "клятых москалей"...

Aнатолий Райков

А когда ты видел у Хохлов свои ракеты,снаряды?У них ни когда не было своего,только уголь,шахты.Даже газ добывать им предложили варварским способом,путём гидроразрыва.И ракеты и другое НАТО-вского образца и на пляж в Севастополе какая ракета была?