Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Если в Крыму гражданских нет, значит в Киеве тоже...

Если в Крыму гражданских нет, значит в Киеве тоже...

Автор: Алексей Живов  В Киеве и других городах местные власти рассказывают о сопутствующих жертвах.

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Комментарии
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Sergiy Che
Уже даже в Польше всем известно, что по детской больнице Киев лупанул своей ракетой ПВО а попытался свалить на &quot;клятых москалей&quot;...
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7 час.
Aнатолий Райков
А когда ты видел у Хохлов свои ракеты,снаряды?У них ни когда не было своего,только уголь,шахты.Даже газ добывать им предложили варварским способом,путём гидроразрыва.И ракеты и другое НАТО-вского образца и на пляж в Севастополе какая ракета была?
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6 час.
Виталий
Гуманизм на войне это высший вид идиотизма...ведущий к потери своих солдат! Вы каким боком к военной специальности??? В б.д. участвовали? Где?
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1 час.

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