БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 401 подписчик

Наступит ли конец подрывным американским структурам в Казахстане?

Наступит ли конец подрывным американским структурам в Казахстане?

Марат НУРГОЖАЕВ  Сейчас только самый ленивый не пытается «прокрутиться» на свежей вести по поводу того, что, мол, новый президент США Дональд Трамп решил взять, да и просто-напросто «слить» американскую «шарашку» под названием USAID*, широко известную во всем мире как организатор «цветных революций» и поборник разного рода ЛГБТ*-сообществ и прочих извращенцев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх