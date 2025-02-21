Наступит ли конец подрывным американским структурам в Казахстане?

Марат НУРГОЖАЕВ Сейчас только самый ленивый не пытается «прокрутиться» на свежей вести по поводу того, что, мол, новый президент США Дональд Трамп решил взять, да и просто-напросто «слить» американскую «шарашку» под названием USAID*, широко известную во всем мире как организатор «цветных революций» и поборник разного рода ЛГБТ*-сообществ и прочих извращенцев.