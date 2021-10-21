Под Владимиром автобус врезался в грузовик: четверо погибли, шесть пострадали

На месте ДТП работают спецслужбыРегиональное управление МВД России по Владимирской области сообщило, что в результате аварии на 187 километре дороги М7 «Волга» в Судогодском районе погибли четыре человека, еще шестеро пассажиров получили травмы.
На месте ДТП работают спецслужбыРегиональное управление МВД России по Владимирской области сообщило, что в результате аварии на 187 километре дороги М7 «Волга» в Судогодском районе погибли четыре человека, еще шестеро пассажиров получили травмы.
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