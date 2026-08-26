Углеводы без страха: как качество, сочетания и время решают всё

Тема углеводов давно превратилась в поле битвы, где правда теряется между двумя кричащими лагерями. Одни утверждают, что любой кусок хлеба — это шаг к катастрофе, другие готовы есть сладкое без оглядки, называя ограничения пережитком прошлого.
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