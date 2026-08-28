Замглавы МИД Галузин заявил о неизбежном завершении спецоперации

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Галузин в интервью заявил, что спецоперация на Украине неизбежно завершится.
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