«Отрицательные мысли – это яд, источник наших несчастий».

Ученый Д. Стояновский о силе мысленных внушений против недугов и вредных привычек – В каждом человеке скрыта могущественная сила, способная сделать его хозяином собственной жизни, если только он сумеет направить эту силу в нужное русло.
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