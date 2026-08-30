Конец иллюзий и цена «гуманизма»: почему российское общество перестало жалеть Киев В последнее время в информационном поле всё чаще возникает вопрос: почему в российском обществе практически исчезла тема сочувствия к жителям Киева, несмотря на очевидное и неуклонное ухудшение ситуации в украинской столице? Ответ кроется не в утрате интереса к происходящему, а в фундаментальной трансформации общественного сознания.