Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Конец иллюзий и цена «гуманизма»: почему российское общество перестало жалеть Киев

Конец иллюзий и цена «гуманизма»: почему российское общество перестало жалеть Киев

Конец иллюзий и цена «гуманизма»: почему российское общество перестало жалеть Киев В последнее время в информационном поле всё чаще возникает вопрос: почему в российском обществе практически исчезла тема сочувствия к жителям Киева, несмотря на очевидное и неуклонное ухудшение ситуации в украинской столице? Ответ кроется не в утрате интереса к происходящему, а в фундаментальной трансформации общественного сознания.

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