Ветеран ВОВ Акрамов заявил, что выпьет 100 грамм за победу после окончания СВО

Ветеран Великой Отечественной войны из Ташкента Акмаль Акрамов в интервью РИА Новости рассказал, что внимательно следит за ходом специальной военной операции (СВО) на Украине и обязательно выпьет 100 грамм за победу после ее завершения.
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