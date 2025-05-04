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Ветеран ВОВ Акрамов заявил, что выпьет 100 грамм за победу после окончания СВО

Ветеран ВОВ Акрамов заявил, что выпьет 100 грамм за победу после окончания СВО

Ветеран Великой Отечественной войны из Ташкента Акмаль Акрамов в интервью РИА Новости рассказал, что внимательно следит за ходом специальной военной операции (СВО) на Украине и обязательно выпьет 100 грамм за победу после ее завершения.

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