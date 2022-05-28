Меморіал «салемським відьмам», встановлений на місці повішення засуджених Школярі з Массачусетсу домоглися реабілітації останньої невиправданої салемської відьми 187; Елізабет Джонсон уникла страти за звинуваченням у чаклунстві на процесі в XVII столітті, але була офіційно реабілітована лише через три століття після вироку Влада Массачусетса цього тижня офіційно виправдала останню учасницю Салемського процесу над відьмами, яка […] Сообщение Школярі з Массачусетсу досягли реабілітації останньої невиправданої «салемської відьми» появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.