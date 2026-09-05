Умер заслуженный тренер России и каскадер Тадеуш Касьянов

В возрасте 87 лет скончался один из основателей советской школы каратэ Тадеуш Касьянов. Трагическую новость сообщила школа боевых искусств СЭНЭ в своем официальном Telegram-канале.
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