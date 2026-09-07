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Царьград

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Реформа управления на Южном Урале: Текслер разделяет власть и хозяйство

Реформа управления на Южном Урале: Текслер разделяет власть и хозяйство

Челябинская область вступает в новый этап административных изменений. Теперь официально: губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление о введении поста председателя правительства, тем самым официально запуская процесс разделения высших исполнительных функций в регионе.

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