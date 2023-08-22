Русская весна

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Газовая афера Киева вызвала ярость в США — National Interest

Газовая афера Киева вызвала ярость в США — National Interest

Попытка выдавить американскую компанию Vorex с украинского газового рынка может дорого обойтись Киеву, такое мнение высказал в статье для National Interest экс-посол США в Бахрейне Адам Эрели.

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Комментарии
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Вик Норд
Вы ещё доживите,до зимы то...,а там поглядим,яка зима в Куеве будемо.
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