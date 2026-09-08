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В галерее ART&BRUT откроется выставка Никиты Орлова «Транзит»

В галерее ART&BRUT откроется выставка Никиты Орлова «Транзит»

10 сентября в галерее ART&BRUT откроется персональная выставка Никиты Орлова «Транзит». Проект посвящен короткому, но напряженному состоянию, когда человек еще не сделал шаг, но уже чувствует, что прежнее положение перестало быть устойчивым.

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