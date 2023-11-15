Молдавские фермеры собираются приехать на протест в Кишинёв на тракторах

Молдавские фермеры собираются 22 ноября принять участие в массовой акции протеста в Кишинёве с использованием сельскохозяйственной техники, так как многие аграрии находятся на грани банкротства, говорится в сообщении пресс-службы ассоциации «Сила фермеров».
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