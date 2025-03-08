Израиль рассматривает меры против ХАМАС для освобождения 33 заложников

Израиль планирует усилить давление на ХАМАС, чтобы добиться освобождения заложников в секторе Газа. Рассматриваются ограничения на поставки воды и электроэнергии, возможное возобновление авиаударов, а также стратегические тактические операции в регионе.
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