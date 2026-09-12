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Основатель «Непосед» Пинджоян: ребёнка нельзя наказывать за отказ от хобби

Основатель «Непосед» Пинджоян: ребёнка нельзя наказывать за отказ от хобби

Основатель музыкального театра «Непоседы» Елена Пинджоян заявила, что ребёнка не следует заставлять заниматься творческим хобби с помощью наказаний, поскольку такой подход способен полностью лишить его интереса к любимому делу.

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