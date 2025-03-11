Ассоциация футбола Гренады о матче с Россией: «Ожидается, что он привлечет значительное внимание не только своим историческим значением»

Товарищеская игра между сборными двух стран пройдет 19 марта на «ВТБ Арене» в Москве. Гренада располагается на 174-й позиции в рейтинге ФИФА «Сборная Гренады намерена войти в историю знаменательным матчем против России 19 марта 2025 года.
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