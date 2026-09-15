О внутренней необходимости творить Екатерина Лебедева художник

Искусство нередко сталкивается с непониманием, а порой и с откровенным обесцениванием. Его пытаются измерить рыночными метриками, вписать в тренды или сводят ценность искусства к декоративной привлекательности.
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