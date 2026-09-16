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Спорт Уик-Энд

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СОБОЛЕВ: В Калининграде всегда тяжело. В принципе, «Балтика» такая крепкая команда, что и дома с ними очень непросто

СОБОЛЕВ: В Калининграде всегда тяжело. В принципе, «Балтика» такая крепкая команда, что и дома с ними очень непросто

«Действительно, матч был непростой и неплохой. В Калининграде всегда тяжело. В том году в чемпионате сыграли 0:0, в Кубке 1:0 выиграли - там в концовке забили, - поделился герой матча с балтийцами в 9-м туре РПЛ форвард «Зенита» Александр Соболев, признанный лучшим игроком этой встречи (3:2).

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