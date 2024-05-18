Боттас может вернуться в «Уильямс» в 2025 году

Боттас ведет переговоры с «Уильямсом». Пилот «Заубера», у которого на данный момент нет контракта на следующий сезон, неоднократно заявлял о том, что хотел бы подписать с одной из команд соглашение, которое будет рассчитано на несколько лет.
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