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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Боттас может вернуться в «Уильямс» в 2025 году

Боттас ведет переговоры с «Уильямсом». Пилот «Заубера», у которого на данный момент нет контракта на следующий сезон, неоднократно заявлял о том, что хотел бы подписать с одной из команд соглашение, которое будет рассчитано на несколько лет.

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