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Татарстан сайлау участокларында гриппка каршы вакцинация пунктлары эшли

ТР сайлау участокларында гриппка каршы 1053 вакцинация пункты урнаштырылган. Аларда 836 медицина бригадасы кизү тора.

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