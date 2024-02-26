Инспектор транспортной полиции провел урок в школе Маресьева в Ярославском

В преддверии празднования Дня защитников Отечества, ученики Школы 760 им А.П. Маресьева подготовили выставку и пригласили инспектора по делам несовершеннолетних Линейного управления МВД России на станции Москва-Ярославская майора полиции Елену Глебову в гости.
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