Нерешительный пуск мотора? Вялый разгон? Решаем проблемы за три «пшика»

Грязная дроссельная заслонка и ее узел способны резко ухудшить поведение машины. Стали «плавать» минимальные обороты холостого хода? После отпускания педали газа частота вращения коленвала остается высокой? Машина утратила динамику? Двигатель стал неохотно пускаться? Очень может быть, что во всех этих неприятностях виновата грязь, скопившаяся на дроссельной заслонке.