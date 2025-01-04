Ильхам, не помнящий родства: зачем Алиев предает Россию

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лина любимцева

Алиев поддерживал "дружеские" отношения до тех пор, ПОКА НЕ ЗАБРАЛ НАГОРНЫЙ КАРАБАХ. И все его "дружелюбие" было рассчитано на то, чтобы Россия НЕ ВМЕШАЛАСЬ В ПРОЦЕСС ЗАХВАТА КАРАБАХА НА СТОРОНЕ АРМЕНИИ. В результате Россия потеряла и Армению, и Азербайджан.