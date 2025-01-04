БлокнотРУ В конце декабря после извинений Владимира Путина за инцидент с самолетом AZAL, который произошел в воздушном пространстве России, президент Азербайджана Ильхам Алиев фактически не принял принесенных извинений и сделал ряд антироссийских заявлений.
Ильхам, не помнящий родства: зачем Алиев предает Россию
Комментарии
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лл
лина любимцева
Алиев поддерживал "дружеские" отношения до тех пор, ПОКА НЕ ЗАБРАЛ НАГОРНЫЙ КАРАБАХ. И все его "дружелюбие" было рассчитано на то, чтобы Россия НЕ ВМЕШАЛАСЬ В ПРОЦЕСС ЗАХВАТА КАРАБАХА НА СТОРОНЕ АРМЕНИИ. В результате Россия потеряла и Армению, и Азербайджан.
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5 час.
igor kim
А может власть сама хочет обманываться?
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3 час.
Alexander Krysov
Все уже было когда-то сказано и пропето - "Сильным дается радость, слабым дается печаль".
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1 час.
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