Раскрыто отношение россиян к цифровому рублю

Почти треть (31 процент) россиян хотели бы пользоваться цифровым рублем. Об отношении граждан к новой разновидности национальной валюты свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитиками Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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