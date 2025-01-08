Украина поставила европейскую экономику в трудную ситуацию — МИД Венгрии

Украина, которая стремится вступить в ЕС, неоднократно ставила европейскую экономику в трудную ситуацию, Киев в очередной раз сделал это, прекратив транзит российского газа, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
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