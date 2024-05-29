Жуткие пробки "выключили" движение на многих улицах в центре Барнаула

На улицу Челюскинцев лучше вообще не заезжать - это 1,5 км автомобильного ада В Барнауле днем, 29 мая, образовались пробки на всех главных проспектах - Ленина, Красноармейском, Строителей, Социалистическом, Комсомольском, а также на нескольких улицах.