Жуткие пробки "выключили" движение на многих улицах в центре Барнаула

На улицу Челюскинцев лучше вообще не заезжать - это 1,5 км автомобильного ада В Барнауле днем, 29 мая, образовались пробки на всех главных проспектах - Ленина, Красноармейском, Строителей, Социалистическом, Комсомольском, а также на нескольких улицах.
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