После удара по Крымскому мосту Зеленский пытается укрыться в киевском бункере

После удара по Крымскому мосту Зеленский пытается укрыться в киевском бункере

Ночное время суток киевского режима Зеленский проводит в бункере в Киеве в связи с опасением возмездия после взятия на себя ответственности СБУ в плане нанесения удара по Крымскому мосту.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх