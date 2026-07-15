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75-я миссия на орбите: как «Союз МС-29» продолжает легенду первого полета

75-я миссия на орбите: как «Союз МС-29» продолжает легенду первого полета

Каждый раз, наблюдая за стартом ракеты с Байконура, я невольно возвращаюсь мыслями к истокам. Ведь именно отсюда 65 лет назад Юрий Гагарин шагнул в неизвестность, подарив человечеству бескрайнюю дорогу к звездам.

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