75-я миссия на орбите: как «Союз МС-29» продолжает легенду первого полета

Каждый раз, наблюдая за стартом ракеты с Байконура, я невольно возвращаюсь мыслями к истокам. Ведь именно отсюда 65 лет назад Юрий Гагарин шагнул в неизвестность, подарив человечеству бескрайнюю дорогу к звездам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии