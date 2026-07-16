Россиянам разъяснили, чем опасны немытые овощи, выращенные на даче

Даже урожай с собственного участка может стать источником серьёзных инфекций Употребление немытых овощей, ягод и фруктов, выращенных на своем участке, может привести к серьезным заболеваниям, таким как кишечные инфекции, менингит и даже выкидыш у беременных, сообщила "Абзацу" врач-инфекционист Елена Мескина.