Россиянам разъяснили, чем опасны немытые овощи, выращенные на даче

Даже урожай с собственного участка может стать источником серьёзных инфекций Употребление немытых овощей, ягод и фруктов, выращенных на своем участке, может привести к серьезным заболеваниям, таким как кишечные инфекции, менингит и даже выкидыш у беременных, сообщила "Абзацу" врач-инфекционист Елена Мескина.
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