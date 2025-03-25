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Блокировку подделок на маркетплейсах хотят сократить с месяца до трех дней

Блокировку подделок на маркетплейсах хотят сократить с месяца до трех дней

Правообладатели смогут быстро (в срок до трех дней) блокировать продажу подделок своих товаров на маркетплейсах — для этого им надо будет просто обратиться через личный кабинет на площадке к ее оператору.

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