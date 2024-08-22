В первом полугодии 2024 года в Томском областном онкологическом диспансере было проведено более 140 операций по лечению рака легких

В первом полугодии 2024 года специалисты Томского областного онкологического диспансера провели более 140 хирургических вмешательств по лечению рака легкого, из них 13 – в рамках программы высокотехнологичной медицинской помощи.
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