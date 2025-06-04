❗️⚡️"Роскосмос" планирует развернуть более 100 спутников на орбите для управления беспилотниками. А точнее, 102 плюс один космический аппарат - об этом сообщил глава госкорпорации Дмитрий Баканов.
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❗️⚡️"Роскосмос" планирует развернуть более 100 спутников на орбите для управления беспилотниками. А точнее, 102 плюс один космический аппарат - об этом сообщил глава госкорпорации Дмитрий Баканов.