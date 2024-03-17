Выгнавшая ветерана СВО владелица подмосковной кофейни уехала в Грузию

Антивоенная активистка эмигрировала в Грузию после скандала и теперь работает обычным бариста. Владелица кофейни, которая решила «проучить» ветерана СВО, выгнав его из заведения, сбежала в Грузию.
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