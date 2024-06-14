Популярный во всем мире напиток для завтрака оказался под угрозой исчезновения

Из-за болезней и плохой погоды люди рискуют остаться без апельсинового сокаСамый популярный напиток для завтрака во всем мире находится под угрозой исчезновения из-за болезней и плохой погоды, уничтожающих урожай.
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