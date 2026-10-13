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Миколог Комиссаров объяснил, чем отличаются трубчатые лисички от обычных

Миколог Комиссаров объяснил, чем отличаются трубчатые лисички от обычных

Сезон обыкновенных лисичек в Подмосковье прошел — так поздно их уже в регионе не найти, слишком холодно.

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